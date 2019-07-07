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Sakarya'da iki aile arasında kavga

Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki aile hayvanların yanlış ahıra girmesi nedeniyle kavga etti. İki ailenin kavgasında iki kişi darp edildi.

07 Temmuz 2019 Pazar 12:55

Sakarya'nın Karasu ilçesinde aynı mahallede yaşayan 2 aile arasında hayvanların yanlış ahıra girmesi sebebiyle çıkan ve 2 kişinin darp edildiği kavga anı, ailenin hırsızlıkları engellemek amacıyla evlerine taktırdığı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, 25 Haziran Salı günü meydana geldi. Karasu ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan ve aralarında akrabalık bulunan komşuların hayvanlarının kendi ahırlarına girmemesi sonucu iki aile arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan arbede esnasında 23 yaşındaki S.L. ile 35 yaşındaki Z.L.A. darp edildi. Yaşanan o anlar ise evde bulunan güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Yaşanan olay sonrasında bölgeye gelen Karasu İlçe Jandarma ekiplerince iki ailenin de ifadesi alındı. Darp edilen S.L. ile Z.L.A. Karasu Devlet Hastanesi'ne giderek aldığı darp raporu ve güvenlik kamerası kaydı ile birlikte Karasu Savcılığına giderek şikayetçi oldu. Konu ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 12:55
  1. Sakarya

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