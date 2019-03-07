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Sakarya'da havalandırma boşluğuna düşen teknisyenin ayağı kırıldı

Sakarya'daki Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda çalıştığı sırada havalandırma boşluğuna düşerek yaralanan teknisyen, hastaneye kaldırıldı

07 Mart 2019 Perşembe 15:10
Sakarya'da havalandırma boşluğuna düşen teknisyenin ayağı kırıldı

Sakarya'da havalandırma boşluğuna düşen teknisyen yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli teknisyen Mehmet Çolak, çalıştığı sırada havalandırma kapağının kırılması sonucu boşluğa düştü.

Cezaevi çalışanlarının haber vermesi üzerine, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çolak, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Hendek Grup Amirliği ekiplerince düştüğü yerden çıkarıldı.

Sağlık personelince yapılan ilk müdahalesinin ardından Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çolak'ın ayağının kırıldığı, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 15:10
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