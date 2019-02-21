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Sakarya'da fuhuş operasyonu

Kent genelinde 2018-2019 Ocak tarihlerinde fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek suçundan yakalanan 25 kişiden 16'sı tutuklandı- Yabancı uyruklu 35 kadın ise sınır dışı edildi

21 Şubat 2019 Perşembe 12:55
Sakarya'da fuhuş operasyonu

SAKARYA (AA) - Sakarya'da 2018-2019 Ocak tarihlerinde düzenlenen fuhuş operasyonlarında gözaltına alınan 25 kişiden 16'sı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2018-2019 Ocak tarihlerinde sosyal medya, uygulama ve umuma açık yerler üzerinden fuhuş yaptığı tespit edilen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçundan, aralarında otel ve kafeterya sahiplerinin de olduğu 25 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla salıverildi. Yabancı uyruklu 35 kadın ise sınır dışı edildi.

Ekipler, 231 kişiye toplamda 125 bin 275 lira para cezası kesti, ayrıca fuhuş amaçlı kullanılan 73 adres mühürlendi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 12:55
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