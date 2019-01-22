Sakarya'da FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması" davası

SAKARYA (AA) - Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan kanun hükmünde kararnameyle (KHK) kapatılan Kara Harp Okulu öğrencisi hakim karşısına çıktı.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık S.Ö, avukatı ve yakınları katıldı.



Kimlik tespiti ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamenin özetinin okunmasının ardından sanığın savunmasına geçildi.



Tutuksuz sanık S.Ö, savunmasında daha önce emniyet ve savcılıkta verdiği ifadelerinin doğru olduğunu söyledi.

S.Ö, 2009 yılında 7'nci sınıfta okurken ders çalışma amaçlı arkadaşlarıyla evlere gittiğini belirterek, "Burada A.U, bana askeri okula gidebileceğimi, orada dindar insanlara ihtiyaç olduğu söylendi. Babama danıştım, babam da uygun görünce sınavlara hazırlandım. A.U, sınavdan önce sorular getirmişti. Sınavda bir sorunun aynı, bazılarının da benzer olduğunu gördüm. Fetullah Gülen'in kitaplarını okutuyorlardı. Maaşlarımızın 5'te birini vereceğimiz söylendi ama ben vermeyeceğimi söyledim ve yavaş yavaş yapıdan koptum." dedi.

S.Ö, Kara Harp Okuluna 2015'in sonunda başladığını dile getirerek, "En son yapılan ardışık arama hafta içine denk gelmiş. Beni arayanın yapı mensubu olmadığını düşünüyorum çünkü bu yapıyla bağımı koparmıştım. Yapıyla ilgili tüm bildiklerimi anlattım, teşhiste bulundum." ifadelerini kullandı.

Avukatı da müvekkilinin savunmasına ekleyecek bir husus bulunmadığını, ileriki aşamalarda ayrıntılı beyanlarda bulunacaklarını belirterek, eksik hususların tamamlanmasını talep etti.

Esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, dosyanın karar aşamasına geldiğini dile getirerek, sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık ve avukatına esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesini kararlaştıran mahkeme heyeti, duruşmayı 7 Şubat'a erteledi.

- İddianame

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, öğrencisi olduğu Ankara'daki Kara Harp Okulunun KHK ile kapatılması sonucu öğrenimine üniversitede devam eden sanık S.Ö'nün "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.