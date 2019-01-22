0553 313 94 23

Sakarya'da FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması" davası

KHK ile kapatılan Kara Harp Okulu öğrencisi tutuksuz sanığın yargılanmasına başlandı

22 Ocak 2019 Salı 13:48
Sakarya'da FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması" davası

SAKARYA (AA) - Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan kanun hükmünde kararnameyle (KHK) kapatılan Kara Harp Okulu öğrencisi hakim karşısına çıktı.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık S.Ö, avukatı ve yakınları katıldı.

Kimlik tespiti ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamenin özetinin okunmasının ardından sanığın savunmasına geçildi.

Tutuksuz sanık S.Ö, savunmasında daha önce emniyet ve savcılıkta verdiği ifadelerinin doğru olduğunu söyledi.

S.Ö, 2009 yılında 7'nci sınıfta okurken ders çalışma amaçlı arkadaşlarıyla evlere gittiğini belirterek, "Burada A.U, bana askeri okula gidebileceğimi, orada dindar insanlara ihtiyaç olduğu söylendi. Babama danıştım, babam da uygun görünce sınavlara hazırlandım. A.U, sınavdan önce sorular getirmişti. Sınavda bir sorunun aynı, bazılarının da benzer olduğunu gördüm. Fetullah Gülen'in kitaplarını okutuyorlardı. Maaşlarımızın 5'te birini vereceğimiz söylendi ama ben vermeyeceğimi söyledim ve yavaş yavaş yapıdan koptum." dedi.

S.Ö, Kara Harp Okuluna 2015'in sonunda başladığını dile getirerek, "En son yapılan ardışık arama hafta içine denk gelmiş. Beni arayanın yapı mensubu olmadığını düşünüyorum çünkü bu yapıyla bağımı koparmıştım. Yapıyla ilgili tüm bildiklerimi anlattım, teşhiste bulundum." ifadelerini kullandı.

Avukatı da müvekkilinin savunmasına ekleyecek bir husus bulunmadığını, ileriki aşamalarda ayrıntılı beyanlarda bulunacaklarını belirterek, eksik hususların tamamlanmasını talep etti.

Esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, dosyanın karar aşamasına geldiğini dile getirerek, sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık ve avukatına esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesini kararlaştıran mahkeme heyeti, duruşmayı 7 Şubat'a erteledi.

- İddianame

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, öğrencisi olduğu Ankara'daki Kara Harp Okulunun KHK ile kapatılması sonucu öğrenimine üniversitede devam eden sanık S.Ö'nün "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 13:48
  1. "mahrem askeri yapılanması"
  2. dava
  3. Duruşma
  4. FETÖ/PDY
  5. Sakarya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski Yargıtay üyesi Kaya'ya hapis istemi
    1. Eski Yargıtay üyesi Kaya'ya hapis istemi
    2. Tam destek burslu öğrenciler kış..
    3. Karadeniz ekibi Portolu yıldızla anlaştı
    4. Çavuşoğlu İran meclis heyetini kabul..
    5. "Türkiye son dönemde çok büyük..
    6. AK Parti'de bin 230 belediye başkan..
    7. Ünlü futbolcuyu taşıyan uçak kayboldu!
    8. Sakarya'da FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri..
    9. Merkel açıkladı! Haçlı ordusunun ilk..
    10. Mağduriyetin giderilmesi için AK Parti..
    11. Avrupa ülkeleri karşı karşıya geldi!..
    12. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    13. Başkan şefkati! Taş atana gül attı, 3..
    14. FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davası
    15. Karın ağrısı mide ağrısı hangi bölüme..
    16. Cristiano Ronaldo'ya hapis şoku!
    17. Mısır'ın Sina Yardımadası'ndaki..
    18. Demba Ba yeniden Süper Lig'de
    19. Rusya'nın bütçe fazlası 40 milyar..
    20. Kvitova Avustralya Açık'ta yarı finalde
    Böyle uyardı: Sayın Erdoğan yeni saldırı geliyor!
    Böyle uyardı: Sayın Erdoğan yeni saldırı geliyor!
    Türkiye'ye mesaj yolladılar: Birlikte üretelim
    Türkiye'ye mesaj yolladılar: Birlikte üretelim
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?

    Günün Karikatürü

    22 Ocak 2019
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe
    MHP açıkladı: Kadro konusunda AK Parti'den söz aldık
    MHP açıkladı: Kadro konusunda AK Parti'den söz aldık