0553 313 94 23

Sakarya'da FETÖ/PDY operasyonu

Operasyonda gözaltına alınan, aralarında örgütün "emniyet ve askeri mahrem yapılanmaları"nda olduğu öne sürülenlerin de bulunduğu 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı

24 Ocak 2019 Perşembe 19:40
Sakarya'da FETÖ/PDY operasyonu

SAKARYA (AA) - Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında örgütün "emniyet ve askeri mahrem yapılanmaları"nda olduğu tespit edilenlerin de bulunduğu 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kentte düzenlenen operasyonda KHK ile ihraç edilen 2 komiser yardımcısı, 3 polis memuru, 1 muvazzaf üsteğmen ile "ByLock" kullandığı tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan üsteğmen, komiser yardımcısı ve 2 polis memuru tutuklandı, aralarında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalananların da bulunduğu 3 şüpheli ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla salıverildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 19:40
  1. FETÖ
  2. mahrem yapı
  3. PDY
  4. Sakarya
  5. Soruşturma

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk futbolunda flaş gelişme! Altınordu ligden çekildi
    1. Türk futbolunda flaş gelişme!..
    2. Çocuğun parmağına sıkışan somunu..
    3. Meteorolojiden Antalya ve Karadeniz..
    4. Sakarya'da FETÖ/PDY operasyonu
    5. Komşu'dan Maduro'ya destek mesajı!
    6. BAU Global mezunları Londra’da buluştu
    7. Ordu'da şofbenden sızan gazdan..
    8. Kastamonu'daki FETÖ/PDY davalarında..
    9. Rusya'nın gizemli projesi görüntülendi
    10. Eski Ukrayna Devlet Başkanı..
    11. Muğla'da şiddetli yağış ve fırtına..
    12. Beşiktaş'ın eski futbolcusu ölü bulundu
    13. Beşiktaş, Erzurumspor maçı..
    14. Baltalı cinayet sanığı hakim karşısında
    15. Uçağı kaybolan Emiliano Sala'dan kötü..
    16. SPK haftalık bülteni
    17. Alparslan Kuytul hakkında karar verildi
    18. Kapısı açık cipte para dolu çanta..
    19. Yunanistan'da Maduro'ya destek..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Madoru..
    Binali Yıldırım'dan şart koşup 'oy vereceğim' diyen vatandaşa usta işi cevap
    Binali Yıldırım'dan şart koşup 'oy vereceğim' diyen vatandaşa usta işi cevap
    Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi
    Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    İsrailli gazeteci tehdit etti, İsveçli Bakan gözyaşlarını tutamadı
    İsrailli gazeteci tehdit etti, İsveçli Bakan gözyaşlarını tutamadı
    Rusya açıkladı: Durum kötüye gidiyor
    Rusya açıkladı: Durum kötüye gidiyor

    Günün Karikatürü

    24 Ocak 2019
    MHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç! O partinin oyu yüzde 2'ye düştü
    MHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç! O partinin oyu yüzde 2'ye düştü
    İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!
    İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!