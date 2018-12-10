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Sakarya'da FETÖ sanığı eski KOM müdürünün yargılanması

FETÖ/PDY'nin "mahrem yapılanması" kapsamında yargılanırken adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edilen örgütün sözde "TSK imamı" Adil Öksüz'ü arama çalışmalarına da katılan dönemin KOM şube müdürü, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden tutuklandı

10 Aralık 2018 Pazartesi 16:16
Sakarya'da FETÖ sanığı eski KOM müdürünün yargılanması

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında yargılandığı davada, adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edilen, örgütün sözde "TSK imamı" firari Adil Öksüz'ü arama çalışmalarında da yer alan dönemin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürü E.Ö, itiraz üzerine yeniden tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan E.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen E.Ö, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

- Süreç

Sakarya'da, FETÖ/PDY kapsamında örgütün sözde "TSK imamı" firari Adil Öksüz'ü arama çalışmalarında da yer alan dönemin KOM Şube müdürü E.Ö, yargılandığı Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesince 4 Aralık'ta adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmişti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, E.Ö'nün adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye etmesine itiraz etmişti. İtirazı değerlendiren Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan sanık, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alınmıştı.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 16:16
  1. FETÖ/PDY
  2. Sakarya

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