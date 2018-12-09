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Sakarya'da FETÖ sanığı eski KOM müdürünün yargılanması

FETÖ/PDY'nin "mahrem yapılanması" kapsamında yargılanırken adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edilen örgütün sözde "TSK imamı" Adil Öksüz'ü arama çalışmalarına da katılan dönemin KOM şube müdürü, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı

09 Aralık 2018 Pazar 18:19
Sakarya'da FETÖ sanığı eski KOM müdürünün yargılanması

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında yargılandığı davada, adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edilen, örgütün sözde "TSK imamı" firari Adil Öksüz'ü arama çalışmalarında da yer alan dönemin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürü E.Ö, itiraz üzerine yeniden gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 4 Aralık'ta E.Ö'yü adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye etmesine itiraz etti.

İtirazı değerlendiren Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesi, E.Ö. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

E.Ö, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyete getirilen sanık E.Ö'nün işlemleri devam ediyor.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 18:19
  1. Adil Öksüz
  2. FETÖ
  3. Sakarya
  4. TSK imamı

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