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Sakarya'da feci kaza! Tanker ile arı yüklü kamyonet çapıştı

Sakarya’da akaryakıt tankeri ile arı yüklü kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Arı kovanlarının etrafa saçılması nedeniyle kovanlarından çıkan arılar, sağlık ve itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı.

26 Mayıs 2019 Pazar 08:04
Sakarya'da feci kaza! Tanker ile arı yüklü kamyonet çapıştı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde akaryakıt tankeri ile arı yüklü kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Üçevler Mahallesi'nde A.M. idaresindeki 43 AY 540 plakalı akaryakıt tankeri ile Necat Eryiğit yönetimindeki 54 RF 416 plakalı arı yüklü kamyonet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyonet bir evin bahçe duvarına çarptı, tanker ise iki direği yıkarak durabildi.

Kazada, sürücüler A.M. ve Necat Eryiğit, kamyonetteki V.E. ve E.E. ile tankerdeki Y.M. ve Y.M. yaralandı.

Akaryakıt tankerinde sıkışan sürücü A.M'ye, elektrik tellerinin akım yüklü olması nedeniyle sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri yaklaşık bir saat müdahale edemedi.

Olay yerine gelen yetkililerin elektriği kesmesinin ardından yaralı sürücü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, 112 Acil Yardım ekiplerince Pamukova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü Necat Eryiğit burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle D650 kara yolu Sakarya Bilecik istikameti bir süre trafiğe kapatıldı.

Arı kovanlarının etrafa saçılması nedeniyle kovanlarından çıkan arılar, sağlık ve itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. Arılar bazı sağlık ve itfaiye görevlilerini, gazetecileri ve vatandaşları soktu.

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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 08:04
  1. Bilecik
  2. Arı kovanları
  3. Sakarya
  4. Kaza

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