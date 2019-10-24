Sakarya'da kamyonet tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde kamyonetin tıra çarpması sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.24 Ekim 2019 Perşembe 10:17
D-650 kara yolunda Adapazarı istikametine giden kamyonet, Yukarı Kirazca mevkisinde aynı yönde ilerleyen Halil Ş. yönetimindeki tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarmaekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede kamyonette bulunan Ersin Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Aydın'ıncesedi, otopsi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine gönderildi. Kamyonette bulunan Fatih Ö. ise sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kazayla ilgili tır sürücüsü ile hastanedeki tedavisi tamamlanan Fatih Ö. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan iki kişi adliyeye sevk edildi.
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