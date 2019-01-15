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Sakarya'da eğitime kar engeli

Akyazı ve Hendek ilçelerinde taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi

15 Ocak 2019 Salı 22:48
Sakarya'da eğitime kar engeli

SAKARYA (AA) - Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle iki ilçedeki taşımalı okullarda eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde etkisini devam ettiren kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitimin tatil edilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Bu kapsamda, Akyazı ve Hendek ilçelerinde taşımalı eğitim öğrencileri için eğitime yarın ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, diğer ilçelerde ise eğitimin devam ettiği bildirildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 22:48
  1. eğitim
  2. kar
  3. Sakarya
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