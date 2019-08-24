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Sakarya'da denize giriş yasaklandı

Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde yoğun dalga ve rip akıntısı tehlikesi nedeniyle bazı noktalarda denize girişlere izin verilmiyor- SBB İtfaiye Dairesi Başkanlığı Cankurtaran Merkezi Grup Amiri Şaban Küçükosman : - "Rüzgar durdu ama deniz dalgalı, rip akıntısı mevcut. O yüzden güvenli bölgeler oluşturuldu. Sakarya'nın tüm bölgelerinde insanları bu güvenli yerlerde yüzdürüyoruz"

24 Ağustos 2019 Cumartesi 15:43
Sakarya'da denize giriş yasaklandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karadeniz kesiminde yoğun dalga ve rip akıntısı nedeniyle bazı noktalarda denize girişler yasaklandı.

Alınan bilgiye göre, Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar ve yoğun dalga etkili oluyor.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, yoğun dalga ve rip akıntısı nedeniyle vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Cankurtaran Merkezi Grup Amiri Şaban Küçükosman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanları akıntıların olduğu bölgelere bırakmadıklarını belirtti.

Küçükosman, "Rüzgar durdu ama deniz dalgalı, rip akıntısı mevcut. O yüzden güvenli bölgeler oluşturuldu. Sakarya'nın tüm bölgelerinde insanları bu güvenli yerlerde yüzdürüyoruz." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 15:43
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