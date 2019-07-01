0553 313 94 23

Sakarya'da denize giren gencin kaybolması

Kaybolan gencin dedesi Mustafa Özoğlu:- "Dün saat 14.00'ten beri arama çalışmaları sürüyor. Bartın ve İzmit’ten ekip geldi, iki koldan aranıyor"

01 Temmuz 2019 Pazartesi 19:28
Sakarya'da denize giren gencin kaybolması

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde denize girdikten sonra kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor.

Denize girmek için dün ağabeyi ve kuzenleriyle ilçeye gelen 19 yaşındaki Özgür Sevinç'i, suya girdikten sonra dalgaların arasında gözden kaybolduğu Doğu Karadeniz Caddesi 32 Evler mevkisinde arama çalışmaları devam etti.

Bölgeye intikal eden sahil güvenlik ve polis dalgıçlar, denizde arama faaliyeti yürütüyor.

Çalışmaları izleyen gencin annesi Gülay ve babası İsa Sevinç ile yakınlarının sahildeki endişeli bekleyişi sürüyor.

Bu arada Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ile Karasu Kaymakamı Aziz Mercan olay yerine gelerek gencin yakınlarıyla görüştü.

Gencin dedesi Mustafa Özoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, torununun, yeni terhis olan ağabeyi ve amcasının çocuklarıyla yüzmeye geldiğini anlattı.

Torununun hala bulunamadığını belirten Özoğlu, "Kuzenlerinden birisi İstanbul’da yoğun bakımda. Dün saat 14.00'ten beri arama çalışmaları sürüyor. Bartın ve İzmit’ten ekip geldi, iki koldan aranıyor. Bu akşam da bulunamazsa yarın helikopterle radarla aranacak, bize öyle söylediler. Valimiz, Kaymakamımız geldi, bizlere yardımcı oluyorlar. Yarın geniş çaplı arama yapılacak." diye konuştu.

Karasu ilçesinde dün Özgür Sevinç, ağabeyi ve iki kuzeniyle Doğu Karadeniz Caddesi 32 Evler mevkisinde suya girdikten bir süre sonra dalgaların arasında gözden kaybolmuş, çevredekilerin ihbarı üzerine jet ski ve botların desteğiyle arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi cankurtaran ekiplerince kıyıya çıkarılarak Karasu Devlet Hastanesine kaldırılmış, Özgür Sevinç'i arama çalışmalarından ise sonuç alınamamıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 19:28
  1. arama çalışmaları
  2. Doğu Karadeniz Caddesi
  3. Karasu
  4. Mustafa Özoğlu
  5. Özgür Sevinç

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Balıkesir merkezli 12 ildeki FETÖ operasyonu
    1. Balıkesir merkezli 12 ildeki FETÖ..
    2. Emlak Konut'tan borçlanma aracı ihracı
    3. Ergenekon davasında karar
    4. Güney Kore, Trump-Kim görüşmesinin..
    5. Eşcinsel sapkınlar TV ekranlarında..
    6. Türk iş heyeti Irak'ta Türkmen iş..
    7. "Bir terör örgütüyle diğerini yok etme..
    8. OPEC üyeleri Viyana’da toplandı
    9. Dünya şampiyonu lise, yeni..
    10. Sakarya'da denize giren gencin..
    11. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı
    12. Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve..
    13. Akıllı telefonlarda devrim gibi..
    14. Gannuşi: "İstanbul seçimleri Türkiye..
    15. Marmaris’te seyyar satıcı ve..
    16. Giresunspor'da transfer
    17. Yaralı kaya kartalı tedavi edilerek..
    18. 4 ayrı hırsızlıktan aranan 4..
    19. Gölde kaybolan AK Parti ilçe..
    20. TOFAŞ, Devin Williams ile anlaştı
    21. İstanbul'da ormanlık alanda yangın!
    22. GÜNCELLEME - Aydın'da makilik alanda..
    23. Manavgat Tarım Müdürlüğü’nden Devrek’e..
    24. Kapıdağ’da çöp yangını
    25. Dikkat çeken S-400 yorumu: Trump,..
    26. Çorum'daki cinayet
    27. Moritanya'da cumhurbaşkanlığı..
    28. Arjantin'de otobüs kazası
    29. Eskişehir’de trafik kazası: 1 ölü, 2..
    30. Çaykur Rizespor'da yeni sezon..
    CHP’li lezbiyenler Canan’la evlenmek için sıraya girdi!
    CHP’li lezbiyenler Canan’la evlenmek için sıraya girdi!
    CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!
    CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!
    Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama