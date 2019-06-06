Sakarya'da denize giren genç boğuldu

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesine arkadaşlarıyla denize giren 21 yaşındaki genç boğuldu. Sabah saatlerinde Karasu sahili Akkum mevkisinde arkadaşlarıyla denize giren Şevki Kalıntaş, bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye gelen cankurtaran ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından Kalıntaş'ı denizden çıkardı. Olay yerinde bekletilen ambulansla Karasu Devlet Hastanesine kaldırılan Kalıntaş, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kalıntaş ve arkadaşlarının Zonguldak'tan tatil için Karasu'ya geldikleri öğrenildi.

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