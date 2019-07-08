0553 313 94 23

Sakarya'da deniz mayını bulunması

Kocaali ilçesi Melenağzı mevkisinde balıkçıların ağına takılan ve Rus yapımı olduğu belirlenen deniz mayını imha edildi

08 Temmuz 2019 Pazartesi 20:55
Sakarya'da deniz mayını bulunması

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde bulunan ve Rus yapımı olduğu belirlenen deniz mayını imha edildi.

Alınan bilgiye göre, Caferiye Mahallesi Melenağzı mevkisinde balıkçıların ağına takılan deniz mayınının Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sualtı Savunma (SAS) Grup Komutanlığı ekiplerince yapılan incelemede, 1910-1912 yıllarına ait MO8 Rus tipi deniz mayını olduğu tespit edildi.

Mayın, SAS ekiplerince, daha önce boşaltılan Ortaköy Mahallesi mevkisinde patlayıcı madde düzeneği ile patlatılarak ihmal edildi.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 6 Temmuz'da balıkçılar, ağlarına top şeklinde üzerinde mekanizma ve kablo bulunan bir cismin takıldığını görmüş, yapılan araştırmada, cismin deniz mayını olduğu tespit edilmişti.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 20:55
  1. deniz mayını
  2. Sakarya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vatikan'ın Paris Büyükelçisinin dokunulmazlığı kaldırılıyor
    1. Vatikan'ın Paris Büyükelçisinin..
    2. Alkollü otobüs şoförü polisin..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te
    5. Muric, ayağının tozuyla antrenmana çıktı
    6. Sakarya'da deniz mayını bulunması
    7. "Obertan'ı takımda görmek istiyoruz"
    8. Okullar ne zaman açılacak 2019-2020?..
    9. Başkentte "Konfüçyüs" sergisi açıldı
    10. "Anlaşmasız Brexit'in etkileri..
    11. ABD, İran'ı hedef aldı: Asla izin..
    12. Trabzonspor’da Donis Avdijaj ve Ahmet..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te
    14. Fas'ta 27 tondan fazla uyuşturucu..
    15. YKS önlisans tercihleri nasıl yapılır..
    16. Golbolda 2020 Tokyo Paralimpik..
    17. İncirde jeotermal kaynaklı kükürt..
    18. Trabzonspor, Donisi Avdijaj'ı..
    19. TIR yüz metrelik uçurumdan böyle uçtu
    20. Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları..
    21. Yeni Orduspor Cüneyt Tiryaki ile..
    22. "Sivas'a Değer Katanlar" ödül töreni
    23. Vedat Muriç, Fenerbahçe’de ilk..
    24. Diyarbakır'da kamyonet şarampole..
    25. AB'den Yavuz için küstah açıklama!
    26. Çavuşoğlu Yunan mevkidaşını tebrik etti
    27. Sivasspor'un Bolu kampı
    28. Elazığ’da silahla yaralama
    29. Kardemir Karabükspor top başı yaptı
    30. Kütahya’da trafik kazası:4 yaralı
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’