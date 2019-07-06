Sakarya'da deniz mayını bulundu Kocaali ilçesi Melenağzı mevkisinde balıkçıların ağına takılan mayının imha edilmesi için çalışma başlatıldı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde balıkçıların ağına deniz mayını takıldı. Caferiye Mahallesi Melenağzı mevkisinde balıkçılar, ağlarına top şeklinde üzerinde mekanizma ve kablo bulunan bir cismin takıldığını gördü. Sahile getirilen cismin incelenmesi için jandarmaya haber verildi. Bölgede çevre emniyeti alan jandarma ekipleri, cismin fotoğrafını Kuzey Deniz Saha Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü birimlerine gönderdi. Yapılan araştırmada, cismin deniz mayını olduğu tespit edildi. Mayının imha edilmesi için Kuzey Deniz Saha Komutanlığı ile çalışma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.