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Sakarya'da DEAŞ operasyonu

Operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu iki kardeş tutuklandı

10 Ocak 2019 Perşembe 19:26
Sakarya'da DEAŞ operasyonu

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarda 2 şüphelinin örgütsel faaliyette bulunduğu tespit edildi.

Irak uyruklu kardeşler W.A.AK.K. ve R.A.K.K, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde düzenlenen operasyonda yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklandı.

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Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 19:26
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