Sakarya’da çocuk işçiliği masaya yatırıldı

Sakarya’da Fikir Sanat Atölyesi (FİSA) ve Olam Progıda tarafından “Medyada çocuk temsili ve Fındık Tarımında Çocuk İşçiliğin Önlenmesi”konulu program düzenlendi.

Adapazarı ilçesinde bir işletmede düzenlenen programda işçi olarak çalışan çocuk hakları ve çocukların medyada yer alma şekilleri konuşuldu. Olam Progıda ve FİSA temsilcileri tarafından yapılan konuşmalarda medyada çocuk içerikli haberlerin işlenmesi ve çocuk işçiliğinin önlenmesi konularına dikkat çekildi. Olam Progıda Sürdürülebilirlik Sorumlusu Ezgi Karayılan, kurumun faaliyetlerini yerine getirirken çocuk haklarının kurum için en önemli önceliklerden biri olduğuna ifade etti.

Çocukların medyada yer alma şekillerinin çok önemli olduğunu ve çocukların kamuoyunu etkileme gücüne sahip olduğunu vurgulayan FİSA Çocuk Hakları Uzmanı Ezgi Koman, “Çocuklarımız ulusal ya da sosyal medyada her türlü habere konu olabiliyor. Çocuklar bazen şirin, bazen tabiri caizse şeytan gibi gösterilebiliyor. Bu algının toplumda oluşturduğu etkilerse haberin mantığına göre bazen çok olumlu bazen ise çok olumsuz olabiliyor. Çocukların medyada yer alma şekli çok önemli çünkü medya, kamuoyunu etkileme gücüne sahip. Bu bağlamda çocuğun medyada hak temelli yer alması için çalışmalarımız sürecek” dedi.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmelerine göre çocuk işçi çalıştırmanın yasak olduğu halde ülkemizde buna sıklıkla rastlandığını dile getiren Koman, “Halbuki Mevsimlik Tarım İşçiliği, Türkiye’nin de taraf olduğu Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmelerine göre, çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinden biri ve yasak. Ancak maalesef Türkiye’de bu durum sıkça yaşanıyor. Mevsimlik Tarım İşçiliği, çocukların eğitim hakkına erişimden, yaşam hakkı ihlallerine kadar bir dizi hak ihlaline maruz bırakıyor” diye konuştu.