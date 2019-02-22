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Sakarya’da "change oto" operasyonu: 4 tutuklu

Sakarya’da yurt dışından getirdikleri otomobilleri şase numaralarını değiştirerek sattığı iddia edilen oto grubuna yönelik polis ekiplerince operasyon düzenlendi.

22 Şubat 2019 Cuma 12:19
Sakarya’da "change oto" operasyonu: 4 tutuklu

Sakarya’da yurt dışından getirdikleri otomobilleri şase numaralarını değiştirerek sattığı iddia edilen oto grubuna yönelik polis ekiplerince operasyon düzenlendi. 15 aracın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre Sakarya’da yurt dışından yasa dışı yollarla getiren araçların şase numaralarını değiştirerek satıldığı bilgisi üzerine Sakarya Emniyet Müdürlüğü inceleme başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından getirdikleri lüks araçları Sakarya ve Türkiye genelinde kaza yapan, yanan ve pert araçların şase numaları ile değiştirerek vatandaşlara satan grubu tespit etti. Tespit üzerine başlatılan operasyonda O.Ç. (59), S.Ç. (51), C.Y. (50) ve T.Ç. (29) isimli şüpheliler ekiplerce takibe alındı. Uzun süren takip sonrası yurt dışından getirdikleri ve satıldığı tespit edilen ’15 lüks aracın izine ulaşan ekipler, gerçekleştirdikleri operasyonla araçları ele geçirdi.


Daha sonrasında şüphelilerin adreslerine yapılan baskınlarda ise O.Ç., S.Ç., C.Y. ve T.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 12:19
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