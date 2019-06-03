0553 313 94 23

Sakarya’da çarşı pazarda Bayram hareketliliği

Sakarya’da, Arefe günü çarşı pazarda Bayram yoğunluğu yaşanıyor.

03 Haziran 2019 Pazartesi 11:59
Sakarya’da çarşı pazarda Bayram hareketliliği

Sakarya’da, Arefe günü çarşı pazarda Bayram yoğunluğu yaşanıyor. Bayrama bir gün kala vatandaşlar da alışveriş telaşı başladı. Halk, son hazırlıklarını yapmak için çarşının yolunu tuttu.


Sabahın erken saatlerinden itibaren sokak ve caddelere akın eden Sakaryalılar, Bayram alışverişi yapmaya devam ediyor. Bayram alışverişi dolayısıyla kent merkezinde büyük bir yoğunluk yaşanırken, özellikle Çark Caddesi ve Dar Sokakta olan dükkan ve mağazalar dolup taşıyor.


Her bütçeye uygun malzemelerin yer aldığı çarşı tezgahları adeta şenlik alanına dönüştü. Oluşan büyük yoğunluk karşısında güvenlik güçleri de olası olaylara karşı teyakkuz durumunda kalabalık olan cadde ve sokak başlarında önlem aldı. Araç trafiğinin de had safhada olduğu kent merkezinde yoğunluğun gece geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor. Çarşı esnafı da yoğunluğun akşama doğru giderek artmasını beklediklerini söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 11:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Foçalı miniklerin karate coşkusu
    1. Foçalı miniklerin karate coşkusu
    2. Sudan ordusundan sivil eylemcilere..
    3. 81 ilde 36 bin kadını dolandıran..
    4. Milletvekili Taşdoğan’dan Ramazan..
    5. MTSO’dan yetim ve muhtaçlara yardım
    6. Çukura düşen yaşlı adamı AFAD kurtardı
    7. Başkan Say’dan Ramazan Bayramı mesajı
    8. Kızılay, Aliağa’da kan bağışı..
    9. Ele geçirilen kaçak malzemeler imha..
    10. ABD ve İngiltere'den Sudan'da..
    11. Osmanlı'dan günümüze şahane bir tarif:..
    12. Bayram için aldığı otomobil memleket..
    13. Başkent Tiyatroları’ndan genç..
    14. Başkan Akman’dan Ramazan Bayramı mesajı
    15. Binali Yıldırım’ın sahur ziyaretinden..
    16. Yumurta karşılığında bile bisikletin..
    17. Tren Beach Club’ta bayram sürprizleri
    18. Destici'den bayram mesajı
    19. Bayram öncesi 2. el otomobil piyasası..
    20. Laf attığı iddia edilen kadının eşinin..
    21. Vali Bilmez’den Ramazan Bayramı mesajı
    22. Kurbanlık beslediği dana sonu oldu
    23. Küçük çocuğun şakası savaş uçakların..
    24. Düzce’den Avrupa’ya dört ayda 3 bin..
    25. Deniz 7 dakika görev aldı
    26. Ortaokul öğrencilerinin yazdığı “Sıfır..
    27. AKEDAŞ bayrama hazır
    28. Kuşadası’nda tiyatro festivali iptal..
    29. İçişleri Bakanlığından mayıs ayı..
    30. Kuşadası’nda tatilciler bayram keyfine..
    Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı
    Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    YSK'dan şaşırtan 23 Haziran kararı!
    YSK'dan şaşırtan 23 Haziran kararı!
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular