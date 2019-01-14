Sakarya'nın Arifiye ilçesinde büyük patlama!

Sakarya’nın Arifiye ilçesinin Kemaliye mahallesinde doğalgaz hattının bulunduğu bölgede büyük bir patlama meydana geldi.

AA muhabirinin aktardığı bilgilere göre patlama, dağlık alandaki doğalgaz hattında oldu.

İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir patlamayla ilgili açıklama yaptı. Vali Nayir, "Saat 07.30 gibi ulaştı. Yangın ihbarı şeklindeydi. Doğalgaz ana iletim hattında bir yangın olduğu, o bölgede de heyelan riskine ait çalışmaların yapıldığı bilgiler de var. Bizim ilk tahminimiz, değerlendirmemiz bu heyelana bağlı bir doğalgaz sızıntısı ve yangını çıkmış olabilir diye düşünüyoruz. Can kaybı ve yaralı yok. Kısa zamanda biteceğini tahmin ediyoruz." dedi.

(Habertürk)