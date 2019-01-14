0553 313 94 23

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde büyük patlama!

Sakarya'nın Arifiye ilçesinin Kemaliye Mahallesinde doğalgaz hattının bulunduğu bölgede büyük bir patlama yaşandı. Bölgeye çok sayıda ekip sevkedildi.

14 Ocak 2019 Pazartesi 08:45

Sakarya’nın Arifiye ilçesinin Kemaliye mahallesinde doğalgaz hattının bulunduğu bölgede büyük bir patlama meydana geldi.

AA muhabirinin aktardığı bilgilere göre patlama, dağlık alandaki doğalgaz hattında oldu.

İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir patlamayla ilgili açıklama yaptı. Vali Nayir, "Saat 07.30 gibi ulaştı. Yangın ihbarı şeklindeydi. Doğalgaz ana iletim hattında bir yangın olduğu, o bölgede de heyelan riskine ait çalışmaların yapıldığı bilgiler de var. Bizim ilk tahminimiz, değerlendirmemiz bu heyelana bağlı bir doğalgaz sızıntısı ve yangını çıkmış olabilir diye düşünüyoruz. Can kaybı ve yaralı yok. Kısa zamanda biteceğini tahmin ediyoruz." dedi.

(Habertürk)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 08:45
  1. Sakarya
  2. Arifiye ilçesi
  3. doğalgaz hattı
  4. patlama

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ’cü siteler de kapatılsın
    1. FETÖ’cü siteler de kapatılsın
    2. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı..
    3. Endonezya'da düşen uçağın ikinci..
    4. Şarkıcı Ferhat Tunç, adliyeye sevk..
    5. Cumhurbaşkanlığı'ndan Trump'a cevap
    6. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı..
    7. Telefonla konuşması genç kızın sonu oldu
    8. "Türkiye Cumhuriyeti devleti Kürtlerin..
    9. "Dünden Bugüne Derviş Zaim Sineması"
    10. Evlenme yaşı yukarı çekiliyor..
    11. VİOP'ta endeks kontratı haftaya..
    12. Oğlunu yüzünden, boynundan ve..
    13. Döviz kurları
    14. Kadın öğretmene büyük tuzak! Önce para..
    15. Meteoroloji uyardı! Bu illerde..
    16. Din karşıtı din öğretmeni niçin..
    17. MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme..
    18. Bedia Akartürk kimdir nerelidir
    19. İran'da kargo uçağı düştü! İlk..
    20. Sakarya'da yangın
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!
    Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!
    Başkan Erdoğan: Tank palet fabrikasının satılması diye bir şey yok!
    Başkan Erdoğan: Tank palet fabrikasının satılması diye bir şey yok!

    Günün Karikatürü

    13 Ocak 2019
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
    Sosyal medya provokatörünün maskesi düştü!
    Sosyal medya provokatörünün maskesi düştü!