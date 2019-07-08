0553 313 94 23

Sakarya’da bulunan mayınının 1910-1912 yıllarına ait Rus deniz mayını olduğu ortaya çıktı

Sakarya’nın Kocaali ilçesi açıklarında 2 gün önce bulunan ve 1910-1912 yıllarına ait MO8 RUS Tipi Rus deniz mayını olduğu tespit edilen mayın imha edildi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 18:53
Sakarya’da bulunan mayınının 1910-1912 yıllarına ait Rus deniz mayını olduğu ortaya çıktı

Sakarya’nın Kocaali ilçesi açıklarında 2 gün önce bulunan ve 1910-1912 yıllarına ait MO8 RUS Tipi Rus deniz mayını olduğu tespit edilen mayın imha edildi.



İki gün önce Sakarya’nın Kocaali ilçesinde denizin 1 buçuk kilometre açıklarında balıkçıların ağlarına bilmedikleri bir cisim takılmıştı. Top şeklinde üzerinde mekanizma ve kablo bulunan cismi alan balıkçılar Caferiye Mahallesi Melenağzı mevkiinde sahile getirerek jandarma ekiplerine bilgi verdi. Kuzey Deniz Saha Komutanlığı ve Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince incelenen cismin deniz mayını olduğu belirlenmişti.



Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS Komutanlığı personelince yapılan incelemelerde mayının, 1910-1912 yıllarına ait MO8 RUS Tipi Rus Deniz Mayını olduğu tespit edildi. Mayın, Kocaali ilçesinde boşaltılan mahalle olan Ortaköy Mahallesi’nde SAS Komutanlığı ekipleri tarafından patlayıcı madde düzeneği ile patlatılarak imha edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 18:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otobüsün çarptığı motosikletli yaralandı
    1. Otobüsün çarptığı motosikletli..
    2. Ümraniyespor, Veysel Sapan'ı kadrosuna..
    3. Adıyaman Platformu ilk toplantısını..
    4. Pendik’te hamile kadına ve eşine..
    5. İnegölspor Cumhur Yılmaztürk ile..
    6. "İyi ki buradayım"
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Akar,..
    8. Gaziantepli hakem Basketbol Süper..
    9. Devrilen elektrikli bisikletin..
    10. GSO-MEM’de kursları tamamlayan..
    11. AKUT'un Kurucu Başkanı Nasuh Mahruki..
    12. Tarih verildi! Tarım ürünleri..
    13. Denizde rahatsızlanan kaptanın..
    14. Emine Erdoğan’dan Yunus Emre Kültür..
    15. Dünya 3 numarası Pliskova,..
    16. İnsan kaçakçılarına büyük darbe: 55..
    17. Başkan Kaya, İncirliova Belediyesinin..
    18. İBB Meclisi temmuz ayı toplantısı
    19. On Birinci Kalkınma Planı Meclise..
    20. Fransa Bisiklet Turu
    21. On Birinci Kalkınma Planı Meclise..
    22. Bakan Soylu Hırvatistan'da
    23. Esed rejimi generallerine bombalı..
    24. Formayı giyen Vedat Muriç'in ilk..
    25. Trabzonsporlu yöneticilerden Ortahisar..
    26. Sakarya’da bulunan mayınının 1910-1912..
    27. GÜNCELLEME 4 - Pendik'te araca saldırı..
    28. Muğla'da teknede bayılan kaptan..
    29. Tunuslular, “Yüzyılın Anlaşmasını”..
    30. Eski İstihbarat Daire Başkanı hakkında..
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’