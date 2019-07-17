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Sakarya’da boyları 2 metreyi aşan 442 kök kenevir ele geçirildi

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen ve boyları 2 ila 3 metre arasında 442 kök yasa dışı Hint keneviri ile 350 gram kubar esrarın ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda 1 şahıs tutuklandı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 18:32
Sakarya’da boyları 2 metreyi aşan 442 kök kenevir ele geçirildi

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen ve boyları 2 ila 3 metre arasında 442 kök yasa dışı Hint keneviri ile 350 gram kubar esrarın ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda 1 şahıs tutuklandı.


Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ve uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatmış olduğu operasyonlarına devam ediyor. Bu kapsamda Jandarma KOM Şubeye bağlı narkotik timlerince Kocaali ilçesi Selahiye Mahallesi’nde operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda; F.T. ile İ.T. isimli şahısların ortak ekim yaptığı kenevir bahçesinde boyları 2-3 metre arasında 247 kök kenevir bitkisi, M.T. isimli şahsa ait etrafı mısır ekili bahçe içerisinde boyları 2-3 metre arasında 195 kök kenevir bitkisi, Ş.S. ve M.T. isimli şahısların birlikte kaldığı barakada yapılan aramada ise 350 gram kubar esrar ile barakanın bulunduğu arazide 2 ayrı noktada ağız genişliği 2-3 metre derinliği 25-30 metre arasında define aramak için açılmış kazı alanı ve kazı malzemeleri ele geçirildi.


Ş.S. ve M.T. isimli şahısların faaliyet esnasında adreste bulunamadığı için yakalama ve arama çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, yapılan operasyonlarda toplam 442 kök kenevir, 350 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan F.T. ve İ.T. isimli şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen F.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sakarya L Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu’na gönderilirken, İ.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 18:32
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