Sakarya'da aranan FETÖ şüphelileri Ordu'da yakalandı
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 3 şüpheli, Ordu'da gözaltına alındı19 Aralık 2018 Çarşamba 12:47
SAKARYA (AA) - Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişi, Ordu'da gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 3 şüphelinin Ordu'da olduğu tespit edildi.
Fatsa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler Z.A, F.A. ve M.A. Sakarya'ya getirilecek.
Öte yandan şüphelilerin "ByLock" kullanıcısı olduğunun belirlendiği bildirildi.
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