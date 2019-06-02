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Sakarya Hendek'te 4.7 şiddetinde korkutan deprem!

Saat 16.09 itibariyle İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre depremin merkez üssü Sakarya Hendek

02 Haziran 2019 Pazar 16:19
Sakarya Hendek'te 4.7 şiddetinde korkutan deprem!

Saat 16:08 sularında merkez üssü Sakarya'nın Hendek ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi.

 

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 16:19
  1. Sakarya
  2. İstanbul
  3. Hendek ilçesi
  4. deprem

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