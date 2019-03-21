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Sakarya’da 21 Mart Dünya Down Sendromu farkındalık günü kutlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 81 il de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 21 Mart ’Dünya Down Sendromu Farkındalık’ gününedeniile Sakarya’da yürüyüş düzenlendi.

21 Mart 2019 Perşembe 14:03
Sakarya’da 21 Mart Dünya Down Sendromu farkındalık günü kutlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 81 il de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 21 Mart ’Dünya Down Sendromu Farkındalık’ gününedeniile Sakarya’da yürüyüş düzenlendi.


Dünya Down Sendromu Günü genetik duruma farkındalık oluşturmak için her yıl aynı tarihte kutlanıyor. Dünya genelinde yaklaşık 6 milyon kişinin sahip olduğu bu genetik farklılığa dikkat çekmek için çeşitli kurum ve kuruluşlar çalışmalarını yürütüyor. Türkiye’de ise Down Sendromu Derneği bu farklılığa sahip kişilerin yaşam kalitesini artırmak için önemli çalışmalar yapıyor. Sakarya’da 21 Mart ’DünyaDown Sendromu Farkındalık’ günü kapsamında ’+1 Arkadaşım’ projesi adı altında yürüyüş düzenledi. Yapılan yürüyüşe İl Milli Eğitim MüdürüFazilet Durmuş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çelikel, AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce, AK Parti Adapazarı Belediye Başkan adayı Mutlu Işıksu, Türkiye Beyazay Derneği Sakarya Şubesi ve çok sayıda kişi katıldı. Engelsiz kafe önünde toplanan yaklaşık 100 kişilik grup farkındalık oluşturmak için Çark Caddesi üzerinden Adapazarı Belediyesi önüne kadar yürüdü.


Yürüyüş esnasında yoldan geçen gruba vatandaşlarında eşlik etmesiyle yürüyüş Adapazarı Belediyesi önünde sona erdi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 14:03
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