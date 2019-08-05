0553 313 94 23

Sakarya’da 2 günde meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi öldü, 26 kişi yaralandı

Sakarya’da 2 günde meydana gelen toplam 13 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 26 kişi ise yaralandı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:48
Sakarya’da 2 günde meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi öldü, 26 kişi yaralandı

Sakarya’da 2 günde meydana gelen toplam 13 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 26 kişi ise yaralandı.


Sakarya Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 02-04 Ağustos 2019 tarihlerinde meydana gelen ve sonucu alınan diğer olayları açıkladı. Sakarya’da 2 günde meydana gelen toplam 13 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 26 kişi ise yaralandı.


Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 02-04 Ağustos tarihleri arasında meydana gelen 7 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi ise yaralandı. İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde meydana gelen 6 trafik kazasında ise, 12 kişi yaralandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Batman'da su kuyusu için bahçesini kazdırdı şaşkına döndü
    1. Batman'da su kuyusu için bahçesini..
    2. Alman medyasından Türk ekonomisine övgü
    3. İskoçya’nın bağımsızlığı için yeni umut
    4. Bayburt Milletvekili Battal, Demirözü..
    5. Sokak arasında et çekenlere sıkı..
    6. Bilecik Belediye Mezbahası Kurban..
    7. Manisa’da asfalt çalışmaları hızlandı
    8. Altının kilogramı 260 bin 200 liraya..
    9. Konya'da eve giren yılanı itfaiye..
    10. Kurtarma ekipleri dağda kekik..
    11. Ödemiş emniyetinden zehir takibi:..
    12. Alman Handelsblatt gazetesi Türk..
    13. AA Haber Akademisinden ORSAM'a ziyaret
    14. Bingöl’de Güvenlik ve Asayiş..
    15. Emekli olduktan sonra 2 şiir kitabı..
    16. Hindistan'daki seller
    17. Tuzla Piyade Okulu'nda korkutan yangın
    18. Gökhan Gönül ameliyat oldu
    19. Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül,..
    20. Türkiye Malatyaspor’u yakından takip..
    21. Bu mahallede kimse aç kalmıyor
    22. Fatih Terim'e transfer şoku
    23. Erol Bedir Beşiktaş'tan transferi..
    24. Sakarya’da 2 günde meydana gelen..
    25. ESOGÜ dergisi bilgi birikimine katkıda..
    26. DÜZELTME - "Emekli maaşını Akbank'tan..
    27. Gözaltına gelen polise biber gazı..
    28. Dünyanın ilk “dilenci lisansı” isteyen..
    29. PKK'lılar Amerika bayrağı astı,..
    30. Devrek’te Gaziantep günleri başladı
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'nin Türkiye'ye yapacağı gizli teklif ortaya çıktı!
    ABD'nin Türkiye'ye yapacağı gizli teklif ortaya çıktı!

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır