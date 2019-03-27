Sakarya'da 2 bin 429 sandıkta 717 bin seçmen oy kullanacak

SAKARYA (AA) - Sakaryalı 717 bin 122 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.

2 bin 429 sandığın kurulacağı Sakarya'da Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar oylanacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesinin ardından yapılacak ilk yerel seçimlerde Sakaryalılar, Büyükşehir Belediye Başkanı, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.

- 5 yılda 65 bin 796 yeni seçmen

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Sakarya'da 717 bin 122 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, Sakarya'daki seçmen sayısı 65 bin 796 arttı.

Sakarya'da kurulacak sandık sayısı da bir önceki seçime göre arttı. 2014'teki yerel seçimlerde 2 bin 403 sandık hazırlanırken, bu seçimlerde 2 bin 429 sandık kurulacak.

- En fazla seçmen Adapazarı'nda

Sakarya'da en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe ise Adapazarı. 191 bin 78 kayıtlı seçmenin bulunduğu Adapazarı'nda 596 sandık kurulacak.

Adapazarı'ndan sonra ikinci sırada 277 sandık ve 91 bin 622 seçmenle Serdivan, üçüncü sırada da 225 sandık ve 64 bin 767 seçmenle Akyazı geliyor.

28 sandık ve 5 bin 212 seçmenle en az sandık ve seçmen ise Taraklı'da olacak.

İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları: