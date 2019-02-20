Sakarya’da 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı Sakarya kasten adam öldürme ve silahla tehdit suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi O.

Sakarya kasten adam öldürme ve silahla tehdit suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi O.Ö. adlı şahıs polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalandı. Adliyeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri suça ve suçlulara yönelik operasyonlara devam ediyor. Bu kapsama hakkında kasten adam öldürme ve silahla tehdit suçundan 12 yı 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi O.Ö., isimli şahıs yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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