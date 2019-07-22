Sakaryabaşı’nda dalgıçların çöp temizliği Eskişehir’in Çifteler ilçesinde bulunun Sakaryabaşı dalış alanında gönüllü dalgıçlar tarafından çıkartılan çöpler hayret oluşturdu.

Eskişehir’in Çifteler ilçesinde bulunun Sakaryabaşı dalış alanında gönüllü dalgıçlar tarafından çıkartılan çöpler hayret oluşturdu.

Türkiye’nin ilk, dünyanın ise sayılı merkezleri arasına giren tatlı su dalış alanı Sakaryabaşı’nda Çifteler Belediyesi Dalış Kulübü ve AKUT ekipleri vatandaşların çöp atıp kirlettiği alanlarda, daha temiz ve sağlıklı bir şekilde vakit geçirebilmesi için dalış yapıp çöpleri topladı. Çok miktarda çıkan çöpler arasında naylon parçaları ve pet şişeler dikkati çekti

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