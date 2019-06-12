Sakarya yaz günü yağmura teslim oldu Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan sağanak yağış uyarılarına rağmen Sakarya’da etkisini gösteren yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan sağanak yağış uyarılarına rağmen Sakarya’da etkisini gösteren yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Öğle saatlerinde şiddetini arttıran sağanak yağmur Sakarya’da hayatı olumsuz etkilerken halkta yağmura hazırlıksız yakalandı. Rögarların taşması sonucu sular altında kalan cadde ve sokaklarda yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Aniden başlayan sağanak yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşların büyük bölümü evlerinden ve dükkanlardan dışarı çıkamazken yağmura yolda yakalanan vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtulamadı. Hava sıcaklığını da düşüren sağanak yağmurun gün boyunca etkili olması bekleniyor.

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