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Sakarya ve Karabük'te trafik kontrolü

03 Haziran 2019 Pazartesi 18:17
Sakarya ve Karabük'te trafik kontrolü

SAKARYA/KARABÜK (AA) - Sakarya ve Karabük'te polis ve jandarma ekipleri, trafik denetimlerinde çocuklara çikolata ikram etti, dağıttıkları sürücü seyahat karnesine ebeveynlerinin kural ihlallerini işaretlemelerini istedi.

Vali Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne giderek, bindiği otobüsteki yolculara hayırlı yolculuklar diledi.

Daha sonra terminal içinde İl Emniyet Müdürlüğünce kurulan standda çocuklara, ebeveynlerinin kural ihlallerini takip için sürücü seyahat karnesi, trafik dedektif kimlik kartı, yelek ve kırmızı düdük veren Nayir, çocuklardan ebeveynlerinin kural ihlallerini bu karneye işaretlemelerini istedi.

Otogardaki firmaların bilet satış ofislerini ziyaret eden Nayir, şoförlerin, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılmalarını talep etti.

Vali Nayir, Anadolu Otoyolu Adapazarı Gişeleri'ne de giderek, İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan yol kontrolüne katıldı, vatandaşlara hayırlı yolculuklar ve iyi bayramlar diledi.

Nayir, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğünün karne uygulamasına ilişkin bilgi verdi. Vali Nayir, "Anne babalarının 5 ayrı konuda ne kadar trafiğe dikkat ettiklerine dair karne düzenliyor, onun da fotoğrafını çekip Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderiyorlar. Çocuklarımızı da işin içine alan, onların da bu trafik düzenine katkı sağlayan rollerini önemsiyoruz. Çocuklarımız geleceğin Türkiye'si olduğu için kurallara uymada biz onların gayretini her şeyden daha önemli buluyoruz." dedi.

Nayir, daha sonra da Karasu yolunda jandarma ekiplerince yapılan kontrol uygulamasına katıldı. Nayir'e İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit ile emniyet ve jandarma birimlerinin yetkilileri eşlik etti.

Uygulamada da çocuklara sürücü seyahat karnesi, yelek ve kırmızı düdük dağıtıldı.

- Karabük

Karabük'te de İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince, Vali Fuat Gürel, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Mustafa Kuraş ve Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ'un katılımıyla Karabük-Zonguldak kara yolunda drone destekli denetim gerçekleştirildi.

İl çıkışında oluşturulan uygulama noktasında durdurulan sürücülerin belgeleri kontrol edildi, emniyet kemeri, cep telefonu ve hız limiti konularında uyarılarda bulunuldu, çocuklara sürücü seyahat karnesi ve kırmızı düdük dağıtıldı.

Vali Gürel, trafik polislerinin durdurduğu araçlardaki çocuklara çikolata ikram etti, ebeveynlerinin kural ihlallerini karneye işaretlemelerini istedi.

Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, 172 bin 850 aracın il sınırları içindeki yolları kullandığını belirterek, bu rakamın Karabük için çok yüksek olduğunu söyledi. Ekiplerin çok yoğun ve titiz çalışmalarıyla bu rakamlara rağmen herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını dile getiren Vali Gürel, denetimlerde drone de kullandıklarını ifade etti.

"Polis kontrolü bölgesinde 94 aracın kural ihlali yaptığı tespit edilmiş, bunlara 11 bin 44 lira ceza kesilmiştir." diyen Gürel, bu tedbirlerin insanların huzurlu ve mutlu bir şekilde sevdiklerine ulaşması ve bayramı bayram havasında geçirmeleri için aldığını dile getirdi. Gürel, çalışmaların 9 gün boyunca devam edeceğini bildirdi.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 18:17
  1. kırmızı düdük
  2. Ramazan Bayramı
  3. Vali Ahmet Hamdi Nayir

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