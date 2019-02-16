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Sakarya Valisi Nayir ile Bilecik Valisi Şentürk bir araya geldi

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Bilecik Valisi Bilal Şentürk’ü makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

16 Şubat 2019 Cumartesi 13:15
Sakarya Valisi Nayir ile Bilecik Valisi Şentürk bir araya geldi

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Bilecik Valisi Bilal Şentürk’ü makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.


2014 ile 2016 yılları arasında Bilecik Valiliği görevinde bulunan ve şu an Sakarya Valisi olan Ahmet Hamdi Nayir, geçen Aralık ayında İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevinden Bilecik Valiliğine atanan Bilal Şentürk’ü makamında ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Nayir, daha sonra valilik makama geçti. İki vali burada bir süre sohbet ederken Vali Nayir, Vali Şentürk’e yeni görevinde başarılar diledi. Vali Şentürk ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 13:15
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