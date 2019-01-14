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Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir: "Daha önce de orada heyelan riski varmış, çalışma başlatılmış. Çok yakınında yerleşim yok. Şu anda can kaybı, yaralanma yok. Hem doğalgaz ekipleri hem de itfaiye ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini aldı."
14 Ocak 2019 Pazartesi 09:08
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 09:08
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