Sakarya Üniversitesi’ne yaşayan kampüs projesi

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, öğrencilerin ve personelin kampüste daha çok zaman geçirmelerini istediklerini söyleyerek, başta Esentepe Kampüsü olmak üzere üniversitenin tüm kampüslerinin ‘Yaşayan Kampüs’ haline gelmesi fikrinin bu nedenle ortaya çıktığını ifade etti.

KAMPÜSÜN 7/24 KULLANILMASINI İSTİYORUZ

Bu yönde çalışmalara başladıklarına işaret eden Rektör Savaşan, “Kantinler ve kafeteryalar donanımlı olmalı, ders çalışmaya, kitap okumaya ve vakit geçirmeye uygun olmalıdır. Kütüphanelerin sürekli açık olması, spor alanlarının ve kongre merkezimizin salonlarının faal olması önemlidir ama yaşayan kampüs konsepti için yeterli değildir. Öğrencilerimiz ve personelimiz, aileleri ile kampüste hoşça zaman geçirebilmelidirler. Kampüs dersten sonra hızla uzaklaşılacak bir mekân olmaktan çıkarılmalıdır. Personel lokalini personelimizin çocukları ile gelebilecekleri ortama kavuşturduk. Gelecek dönem başına kadar kampüsümüzün sosyal ve ilave spor donatı alanları önemli ölçüde tamamlanmış olacak” ifadelerini kullandı.

3 AŞAMALI PROJE

Sakarya üniversitesi öğrencilerine sosyal dinlence ve eğlence alanları oluşturacak olan projenin aşama aşama tamamlanacağını söyleyen Prof. Dr. Savaşan “ilk olarak enstitüler kavşağından başlayıp merkez kafeteryada sona eren alanda çalışmalar başlamak üzere. Burada öğrencilerin 7/24 yeşil ile iç içe zaman geçirebilecekleri alanlar ve yürüyüş yolu planlıyoruz. Bu güzergâhın merkezinde ise kaliteli ve konforlu “Kahve Keyfi” isminde bir mekân oluşturacağız. Ayrıca bu alanda öğrencilerin açık havada spor yapabilecekleri mekânlar da tasarladık. Üniversiteler kültürlerin de buluştuğu yerlerdir. Öğrencilere yöresel tatları da sunacağımız mekânlarımız olacak. Bu güzergâhın öğretim başlamadan tamamlanmasını planlıyoruz” dedi. Yaşayan Kampüs Projesinin ikinci aşamasının mevcut kantinleri tek bir konseptte hizmet sunar konuma getireceğini söyleyen Prof. Dr. Savaşan “Yapmış olduğumuz incelemeler ve görüşmelerde üniversitedeki kantin ve kafeteryaların tek bir konsept ile şekillenmesi ve tüm kantinlerde aynı konfor, kalite ve standartların sağlanmasının gerekliliği ön plana çıktı. Bu yüzden projenin ikinci ayağında tüm kantin ve kafeteryaları tek bir yönetim çatısı altında toplayacağız. Bu amaçla da Üniversite Senatosunun aldığı karar ile Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde bir iktisadi işletme kuruldu. Bu işletme ile tüm kantin ve kafeteryaları üniversite işletecek. Bu işletme tüm alanlarda aynı kalite, konfor, standardı ve asla taviz verilemeyecek hijyeni sağlamamıza imkân sağlayacak” dedi.

Öğrenciler için yarı zamanlı çalışma imkânı

Yaşayan Kampüs Projesi ile oluşturulacak yeni alanlarda, özellikle kantin ve kafeteryalarda üniversite öğrencileri istihdam edilecektir. En az 150 öğrenciye yarı zamanlı çalışma imkânı sağlanacağını söyleyen Prof. Dr. Savaşan, sözlerini “Yarı zamanlı olarak çalışmak isteyen çok sayıda öğrencimizin bulunduğunu biliyoruz. Bu proje ile öğrencilerimiz kampüs sınırları içerisinde daha güvenli ortamlarda çalışarak gelir elde ederken aynı zamanda eğitimlerine de devam edebilecekler” diyerek sürdürdü.

Başka örnekleri de var

Sakarya Üniversitesi senatosu aldığı karar gereği kurduğu iktisadi işletmenin benzerlerinin Türkiye çapında birçok üniversitede bulunduğunu söyleyen Rektör Savaşan “Günümüzde birçok üniversite Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlıkları bünyesinde tamamen kamu kurallarına göre işletilen, üniversite bütçesi ile ilişkili ve Sayıştay denetimine tabi iktisadi işletmeler üniversitelerin kaynak ihtiyacını gidermede de fonksiyon icra etmektedir” dedi.