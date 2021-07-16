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15 Temmuz Sakarya Üniversitesi 15 Temmuz'u etkinlikler ile kutladı
15 Temmuz

Sakarya Üniversitesi 15 Temmuz'u etkinlikler ile kutladı

Sakarya Üniversitesi 15 Temmuz sonrası teknolojik hamlelerin konu edildiği bir canlı yayın programı düzenlendi. Etkinlikler kapsamında şehitler için indirilen 20 hatmin duası da gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-16 14:48:00 - 2021-07-16 14:50:23
Sakarya Üniversitesi 15 Temmuz'u etkinlikler ile kutladı

Etkinliklerden ilki olan “15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrası Millî Teknoloji Hamleleri” konulu canlı yayın Perşembe günü saat 21.00’de kurumun YouTube kanalından (sakaryauni) canlı olarak yayınlandı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hatem Akbulut’un moderatörlüğünde gerçekleştirilen programa konuk olarak Sakarya Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Şakir Görmüş, siber güvenlik alanının yetkin isimlerinden olan Prof. Dr. İbrahim Özçelik ile enerji depolama alanında çalışmalarını yürüten Dr. Öğr. Üyesi Mahmud Tokur katıldı.

Cuma günü ise Cuma namazının hemen öncesinde 15 Temmuz şehitleri için indirilmiş 20 hatmin duası yapıldı. Gerçekleştirilen hatim duası programında aynı zamanda İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı da günün anlamı ile ilgili bir konuşma gerçekleştirdi. Üniversite yönetiminin de hazır bulunduğu program yapılan hatim duası ile son buldu.

Sakarya Üniversitesinin 15 Temmuz ruhunu canlı tutabilme amacıyla yürüttüğü etkinlikler kapsamında yaklaşık bir aydır devam eden 15 Temmuz Afiş Yarışmasında da dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi.

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