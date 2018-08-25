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Sakarya TOKİ evleri başvuru 2018 TOKİ Sakarya başvuruları ne zaman başlıyor?

TOKİ Türkiye genelinde 35 ilde 5 bin 543 konutu kelepir fiyatına satışa sunuyor. TOKİ Sakarya'da 214 konut inşaa ediyor. TOKİ Sakarya konutlarının başlangıç fiyatı 212 bin TL, en düşük taksit tutarı 944 TL. TOKİ Sakarya konutlarına son başvuru tarihi ise 31 Aralık 2018. Sakarya TOKİ konutlarına kurasız başvuru yapabilir.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 11:30
Sakarya TOKİ evleri başvuru 2018 TOKİ Sakarya başvuruları ne zaman başlıyor?

Halk arasında TOKİ bilinen Toplu Konut İdaresi evi olmayanı ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ Türkiye genelinde 35 ilde 5 bin 543 konutu kelepir fiyatına satışa sunuyor. TOKİ Sakarya'da 214 konut inşaa ediyor. TOKİ Sakarya konutlarının başlangıç fiyatı 212 bin TL, en düşük taksit tutarı 944 TL. TOKİ Sakarya konutlarına son başvuru tarihi ise 31 Aralık 2018. Sakarya TOKİ konutlarına kurasız başvuru yapabilir.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Ergün Turan, TOKİ’den ev sahibi olmak isteyenlerin hiç konut sahibi olmama şartı arandığını söyledi. TOKİ, 35 ilde dar ve orta gelirli vatandaş için konutlar satışa sundu. Toplam 5 bin 543 konut bu yıl sonuna kadar sahibini bulacak. Konutların fiyatı 80 bin, aylık taksitleri ise 285 liradan başlıyor. Ağırlıklı motivasyonlarının, konut sahibi olamayacak vatandaşları ev sahibi yapmak olduğunu belirten Ergün Turan, son 3.5 yıldır yapılan konutların yüzde 95’inin, alt ve orta gelir grubu için yapılan sosyal konutlar olduğunu söyledi. Konutların kurasız ve başvuru önceliğine göre satılacağını belirten Turan, vatandaşların yıl sonuna kadar ilgili bankalara müracaat ederek konut sahibi olabileceklerini söyledi.

TÜRKİYE GENELİ TOKİ SATIŞLARI

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 11:30
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