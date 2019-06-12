Sakarya Şehir Hafızası tanıtıldı

Sakarya Şehir Hafızası’nı geleceğe taşıyacak internet platformunun tanıtım toplantısına Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce katıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Şehir Hafızası’nı geleceğe taşıyacak internet platformunun tanıtım toplantısına katıldı. Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen toplantıda Başkan Ekrem Yüce’nin yanı sıra Vali Ahmet Hamdi Nayir, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, SATSO Başkanı Akgün Altuğ, Baro Başkanı Abdurrahim Burak, il müdürleri, STK temsilcileri, basın mensupları ve çok sayıda davetli yer aldı. Programın açılış konuşmasını SATSO Başkanı Akgün Altuğ yaptı. Altuğ, “Şehrin geçmişini, kültürünü geliştirmek ve korumak adına başladığımız bu projeye katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bu projeyi hep birlikte yürüteceğiz. Geliştirdiğimiz stratejik planın üzerinde yapacağımız sıkı bir çalışma ile projeyi başarılı bir şekilde sürdüreceğiz” dedi.

“Hatıralar yeniden canlanacak”

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık yaptığı açıklamada, “Böyle anlamlı bir projenin ortağı ve destekçisi olmaktan gurur duyuyoruz. Teknolojik gelişmelerin hızla yayıldığı bir dünyada yaşıyoruz. Maalesef ki yaşanan gelişmeler şehirlerimize ve kültürlerimize yönelik aidiyet duygularımızın kaybolmasına neden oluyor. Şehrimizin arşivleri gün geçtikçe azalıyor ve kayboluyor. Kültürel hafızamız ise gitgide zayıflıyor. İnşallah bu proje hafızalarımızı tazeleyecek, şehrimizin geçmiş hatıralarını tekrar hatırlamamıza vesile olacaktır” diye konuştu.

“Şehrin geleceğine katkı sunacak”

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan yaptığı açıklamada, “Yaşadığı topraklarla bütünleşen ve bu topraklara can veren bir geçmişe sahibiz. Fakat bugün geldiğimiz noktada kültürel değerlerimiz kaybolmuş, hafızamız zayıflamıştır. Bu proje ile inşallah unutmaya başladığımız geçmişimizi tekrar hatırlayacağız. Stratejik planın başarı ile tamamlanıp şehrimizin geleceğine katkılar sunmasını temenni ediyoruz. Sakarya ve vatandaşlarımız için çok önemli olan bu projeye katkısı olan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Şehrin geçmişine ışık tutacak”

Çalışmanın Sakarya’ya yeni bir enerji getireceğine inandığını söyleyerek sözlerine başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Bizler kültürlerimizi yok ederek değil, onlara bağlı kalarak ve sahip çıkarak büyüyen bir milletiz. Bu toplantı hafızalarımızdan ışık alarak geleceğe doğru yürümenin başlangıcı olacaktır. Şehrimiz de tarihinden güç alarak geleceğe yolculuğunu sürdüren kadim bir şehirdir. Biz hep birlikte bu şehirde yaşıyoruz. Birlikteliğimizin şehrin geçmişinin ortaya çıkarılmasında da devam ettiğini görmekten büyük mutluluk duyuyorum.Ortaya konulan çalışmanın başarıya ulaşacağına inanıyorum. Bizler de bu noktada üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Kültür Vadisi projemiz bulunuyor. Mazi ile bugünü birleştirecek ve bir bilinç oluşturacağız. Şehrimizin tarihini ve kültürünü en iyi şekilde koruyacak ve değerlendireceğiz. Şehrimizin kültürel mirasının yaşatılmasını dert eden ve bu projeye katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah gerçekleştireceğimiz ödüllü proje yarışması ile de şehrimizin 100 yıllık proje planını geçmişimize bağlı kalarak hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Geçmiş ve geleceğe destek”

Vali Ahmet Hamdi Nayir ise yaptığı açıklamada, “Üzerinde yaşadığımız ve havasını soluduğumuz şehrimizin geçmişiyle bir değere sahiptir. Bu değerlere sahip çıkmak bu şehirde yaşayan herkesin boynunun borcudur. Şehrimizi anlamak için geçmişini ve kültürünü bilmemiz gerekir. Bu çalışma aynı zamanda şehirde oluşan işbirliğinin güzelliğini de ortaya çıkarmaktadır. Bu tür birliktelikler şehrimizin zenginliğinin ortaya çıkmasında da önemli rol oynar. İnşallah güzel Sakaryamızın geçmişini yansıtan ve aradığımızda ulaşılabileceğimiz kaynakları olan güzel bir proje olur. Şehrimizin geçmişi ve geleceği için önemli olan bu stratejik plana katkıda bulunan ve bu projenin içinde yer alan herkese teşekkür ediyorum” dedi.