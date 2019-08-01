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Sakarya polisinin temmuz ayı bilançosu: 216 tutuklama

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Temmuz ayında yapılan operasyonlarda yakalanan şahıslardan 216’sı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 16:11
Sakarya polisinin temmuz ayı bilançosu: 216 tutuklama

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Temmuz ayında yapılan operasyonlarda yakalanan şahıslardan 216’sı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sorumluluk sahasında suça ve suçlulara yönelik yürüttükleri kararlı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Polis ekipleri temmuz ayında yaptıkları operasyonlarda ve şok uygulamalarında bin 864 şahsı yakaladı. Yakalanan şahısların 216’sı ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında silahla yağma suçundan 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K., hırsızlık suçundan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan C.Y., hırsızlık suçundan 15 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Ö, kasten öldürme suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A. hırsızlık suçundan 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.K., kasten öldürme suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.T., yaralama suçundan 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K., hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D., 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan 5 yıl 11 ay 7 günkesinleşmiş hapis cezası bulunan B.İ., yaralama suçundan 5 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.A. ile çeşitli suçlardan aranması olan toplamda 61 şahıs yakalanarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri temmuz ayında yaptıkları şok uygulamada 17 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet ruhsatsız tüfek, 22 adet kurusıkı tabanca, 174 adet değişik çap ve markalarda fişek ile çalıntı olduğu tespit edilen 3 otomobil ile 15 motosıklet-bisiklet ele geçirildi. Fuhuşla mücadele kapsamında ise 13’ü bayan olmak üzere toplam 22 kişiye fuhuştan işlem yapılmış, fuhuş yapılan 8 ikamet 90 gün süre ile mühürlendi.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 16:11
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