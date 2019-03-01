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Sakarya polisi suçlulara göz açtırmıyor

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Şubat ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 197 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 11 kayıp çocuk ise ailesine teslim edildi.

01 Mart 2019 Cuma 18:30
Sakarya polisi suçlulara göz açtırmıyor

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Şubat ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 197 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 11 kayıp çocuk ise ailesine teslim edildi.



Edinilen bilgilere göre, Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Şubat ayı içerisinde yürütülen çalışmalar ve operasyonlar neticesinde çeşitli suçlardan aranması bulunan bin 870 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Bunlardan 197’si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ailesinin kayıp ihbarı verdiği 11 çocuk bulunarak ailesine teslim edildi.



“105 şahıs tutuklandı”


Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirilen operasyonlarda ise hakkında yağma suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A., isimli şahıs, hakkında hırsızlık suçundan 6 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan Z.U., isimli şahıs, hakkında hırsızlık suçundan 5 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.T., isimli şahıs, hakkında 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan 5 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G., isimli şahıs, hakkında kasten öldürme suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.B., isimi şahıs, hakkında hırsızlık suçundan 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç., isimli bayan şahıs, hakkında hırsızlık suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.S., isimli şahıs, hakkında cinsel saldırı suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B., isimli şahıs ile, çeşitli suçlardan aranması olan toplam 105 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Ayrıca ekipler tarafından yapılan şok uygulamalar neticesinde 28 adet ruhsatsız tabanca, 9 Adet ruhsatsız tüfek, 18 adet kurusıkı tabanca, 823 adet değişik çap ve markalarda fişek ile çalıntı olduğu tespit edilen 3 otomobil ele geçirildi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 18:30
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