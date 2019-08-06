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Sakarya Nehri’ne sayaç takılacak

Türkiye’nin ikinci büyük nehri olan Sakarya Nehri’nin ve Porsuk Çayı’nın tarımsal sulamada kullanımı ile ilgili değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

06 Ağustos 2019 Salı 11:04
Sakarya Nehri’ne sayaç takılacak

Türkiye’nin ikinci büyük nehri olan Sakarya Nehri’nin ve Porsuk Çayı’nın tarımsal sulamada kullanımı ile ilgili değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.


Toplantının gerçekleştirilme amacını açıklayan Polatlı Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, "Tarımsal sulamada kullanılan ve Polatlı üreticisi için can suyu olarak bilinen Sakarya Nehri’mizin ve Porsuk Çayı’mızın dikkatli kullanılmamasından kaynaklı meydana gelen olumsuzlukları değerlendirmek ve bu olumsuzlukların giderilmesi için yapılması gereken çalışmalar hakkında görüşmek üzere bir araya geldik” dedi.


DSİ 3. Bölge Müdürü Murat Gül, mahalle muhtarlarını bilgilendirmek amacıyla yaptığı sunumda Sakarya Nehri’nin ve Porsuk Çayı’mızın tarımsal sulamada bilinçsiz ve dikkatsiz kullanımıyla birlikte yanlış yapılan sulama yöntemlerinin nehri kuruttuğunu, verimi düşürdüğünü ve bu nedenle artık sulamaların daha bilinçli ve kontrol altına alınarak yapılması gerektiğini bildirdi.


Çiftçilerin nehir suyunun kullanılması, toprak kanalların beton kanallara dönüştürülmesi, salma sulama yoluyla sulama yapmamaları gibi sebeplerle oluşan sorunların çözümü için çeşitli önerilerde bulunan Gül, izin verilen alandan daha fazlasını sulayan çiftçilerin bireysel sulama izinlerinin iptal edilmesi, su kullanımında bireysel hareketi önlemek için kooperatif kurulması, çiftçilerden su kullanım miktarlarının azaltılması, gerekirse su sayaçları takılması ve sulamada denetimlerin arttırılması gibi önlemlerin bu sorunları en aza indireceğini belirtti.


Toplantıya İlçe Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, DSİ 3. Bölge Müdürü Murat Gül, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Fazlı Kaplan, Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanı Aysel Demir, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burhanettin Sütçü, Yazı İşleri Müdür Vekili Cem Bilge, Polatlı Kent Konseyi Başkanı Salih Tekeli, Sulama Kooperatif Başkanları, Sulama Birliği Temsilcileri ve Mahalle Muhtarları katıldı.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 11:04
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