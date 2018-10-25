İhsan Açık kimdir? Sakarya Müftüsü İhsan Açık oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yeni bir kararname yayınlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, Çorum, Muğla ve Kilis Müftüleri görevden alındı. Sakarya, Muğla, Kilis, Şanlıurfa ve Kastamonu il Müftülüklerine de atama yapıldı. Peki Sakarya Müftüsü olan İhsan Açık kimdir, nereli ve kaç yaşında? İhsan Açık daha önce nerelerde görev yaptı?

Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla Sakarya İl Müftülüğüne Şanlıurfa İl Müftüsü İhsan Açık getirildi.

İhsan Açık kimdir?

1970 yılında İstanbul’un Yedikule semtinde doğdu. İlkokulu Yedikule ilkokulunda okudu. İmam Hatip Lisesini Zeytinburnu İmam-Hatip Lisesinde başladı daha sonra Bursa İmam Hatip Lisesinde bitirdi. 1989 yılında Ordu ili Bayadı Kurul köyünde imam hatip olarak göreve başladı. 1991 yılında Bursa ili Osmangazi ilçesi Pınarbaşı İzzettin Bey Camiine imam hatip olarak nakil oldu. 1992 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandı. 1997 yılında bu fakülteden mezun oldu. 2003 yılında Din Sosyolojisi Bölümünden ‘Türkiye de Liberal Düşünce ve Din teziyle yüksek lisansımı tamamladı. 2002-2005 arası Kayseri (Haseki) Eğitim Merkezi 1. İhtisas Kursunun ilk öğrencileri olarak eğitimimi tamamladı.

2005 yılında Bursa ilinin Gemlik ilçesinde Vaiz olarak göreve başladı. 2007 yılında Van ili Çaldıran ilçesinde Müftülüğüne atandı. Daha sonra Nusaybin Müftülüğüne atanarak, 2009-2011 yılları arası Nusaybin İlçe Müftülüğü görevinde bulundu. 2011-2012 yılları arası Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı iken 03 Ocak 2013 tarihinde Şanlıurfa İl Müftüsü olarak göreve başladı. 24 Ekim 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Sakarya İl Müftülüğüne atanmış bulunmakta. Evli ve iki çocuk babası olan Açık, Arapça ve İngilizce bilmekte.