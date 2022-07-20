Sakarya Müftüsü Hasan Başiş kimdir? Müftü Hasan Başiş ne mezunu, hangi okullarda nerede okudu?

29.03.1958 tarihinde Sakarya'da doğan Hasan Başiş, ilkokulu 1969 yılında Adapazarı'nda, İmam-Hatip Lisesini Sakarya’da 1976 yılında bitirdi. 1985 yılında Medine İslam Üniversitesinde İlahiyat Fakültesini tamamladı.

Hasan Başiş nerede görev yaptı?

1986 yılında Bursa-İznik İlçe Müftülüğünde Kur'an Kursu Öğreticisi olarak göreve başladı. 30.01.1991 tarihinde Kastamonu-Araç ilçe müftülüğüne atandı. 16.09.1999 - 16.01.2001 tarihleri arasında Sakarya Karasu ilçe müftülüğü, 16.01.2001 - 22.03.2004 tarihleri arasında Sakarya Müftü Yardımcılığı, 22.03.2004 - 02.02.2009 tarihleri arasında Karabük ili Safranbolu ilçe müftülüğü görevlerinde bulundu.

02.02.2009 tarihinde Kars İl Müftülüğüne atandı. 02.09.2009 tarihinde de Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanlığına atandı. Bu görevi yürütürken Suudi Arabistan'da Medine Hac ve Umre temsilcisi olarak görevlendirildi. 22.01.2011 tarihinde Hac ve Umre İşleri Genel Müdürlüğü Umre Hizmetleri Dairesi Başkanlığına atandı.

18.11.2011 tarihinde Muğla İl Müftüsü olarak atandı. 07. 04. 2014 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlık Müşavirliğine atandı.

24 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan il müftüleri kararnamesi ile Sakarya İl Müftüsü olarak atandı. Sakarya İl Müftüsü Hasan BAŞİŞ Evli ve üç çocuk sahibi olup iyi derecede Arapça biliyor.