Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Birliği kuruldu

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB) ve Sakarya İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünün birlikte düzenledikleri eğitim sonunda Arama Kurtarma Birliğinde görev yapacak Milli Eğitim personeline belgeleri dağıtıldı.

20-23 Mayıs tarihlerinde Sakarya İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünün Sapanca Yanıkköy’de bulunan Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü tesislerinde yapılan zorlu eğitimde Milli Eğitim personelinin performansı gururlandırdı. Yaşanacak bir afet durumunda enkazda kazazede arama ve kurtarma uygulamalarının yanında enkaz kaldırma çalışmalarının yapıldığı eğitimimin son gününde yoğun yağış altında yapılan tatbikat başarıyla tamamlandı.

Okullarda kurulmuş olan Acil Durum Ekiplerine danışmanlık yapıp eğitim verecek olan Arama Kurtarma Birliği olası bir Afet veya acil durumda arama-kurtarma görevi de yapacak. Sakarya’nın birinci derecede deprem bölgesi olduğuna dikkat çeken İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, olası afetlere karşı şehrin en büyük camialarından olan milli eğitim müdürlüğünün arama kurtarma birliğinin olması gerektiğine dikkat çekerek, müdürlük bünyesinde oluşturulan Milli Eğitim Arama ve Kurtarma Birliğinin göreve hazır olduğunu söyledi. Durmuş, birliğin kurulması çalışmalarına katkı sağlayan tüm eğitimcilere teşekkür ederek, başarılar diledi.