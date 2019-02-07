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Sakarya merkezli FETÖ/PDY soruşturması

Örgütün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında muvazzafların da bulunduğu 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

07 Şubat 2019 Perşembe 18:06
Sakarya merkezli FETÖ/PDY soruşturması

SAKARYA (AA) - Sakarya merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün "mahrem askeri yapılanması" soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan muvazzaf subay, astsubay ve uzman çavuş 7 kişi ile KHK ile kapatılan 5 askeri okul öğrencisinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık sorguları tamamlandı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden muvazzaf 2 astsubay ve 1 üsteğmen tutuklandı, 5 askeri okul öğrencisi, 2 üsteğmen, 1 astsubay ve 1 uzman çavuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

4 Şubat'ta, FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması" soruşturması çerçevesinde, ardışık arama yöntemiyle ankesörlü telefonlar üzerinden haberleşerek örgütsel toplantılar düzenledikleri tespit edilen, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 12 şüpheli Sakarya, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir ve Ankara'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanmıştı.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 18:06
  1. FETÖ/PDY
  2. Sakarya
  3. Soruşturma

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