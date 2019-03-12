Sakarya merkezli FETÖ/PDY operasyonu Örgüte finans sağladığı ve yeniden yapılanma faaliyetleri yürüttüğü iddiasıyla 47 şüpheli gözaltına alındı

SAKARYA (AA) - Sakarya merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sakarya, İstanbul, Ankara ve Eskişehir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, FETÖ/PDY üyelerine finans sağladığı, örgüt üyelerinin dirençlerini diri tutma ve yeniden yapılanma faaliyetleri içerisinde bulunduğu ileri sürülen 47 kişi gözaltına alındı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.