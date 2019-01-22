Sakarya merkezli FETÖ/PDY operasyonu Sakarya merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında eski emniyet mensuplarının da olduğu 12 şüpheliden 1'i tutuklandı

SAKARYA (AA) - Sakarya merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden biri tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında meslekten ihraç edilen emniyet mensuplarının da bulunduğu 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Sakarya, Eskişehir, İstanbul, Erzurum ve Tokat'ta düzenlenen operasyonlarda 6'sı emniyet mensubu, biri doktor, biri öğretmen olmak üzere 12 şüpheli gözaltına alındı. Sakarya'ya getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden biri tutuklandı, aralarında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalananların da bulunduğu 11 şüpheli ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla salıverildi.



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