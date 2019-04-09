Sakarya merkezli 17 ilde DEAŞ operasyonu: 27 gözaltı Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 17 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 17 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında DEAŞ’la irtibatlı olduğu iddia edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla Sakarya merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonlarda, örgüt adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

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