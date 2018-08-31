14 Ağustos’da üniversite tercihlerini yapan adaylar, ÖSYM tarafından açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarının ardından Kredi Yurtlar Kurumu ve Çanakkale'de bulunan özel yurtları araştırmaya başladı. Sakarya'da hangi ilçelerde Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları var? Muhammed Fatih Safitürk yurdu Arifiye/Sakarya,sakarya üniversitesi kyk yurdu, Sakarya Arif Nihat Asya yurdu, Sakarya KYK erkek yurdu, Sakarya KYK erkek yurdu, Sakarya KYK yurdu, Sakarya Abdurrahman Gürses öğrenci yurdu, Sakarka Atatürk kız yurdu, Sakarya Hendek öğrenci yurdu, Sakarya devlet yurt fiyatları

SAKARYA KYK YURTLARI

HENDEK YURDU

Tipi: KIZ

Telefon: 0 264 614 53 43

Faks: 0264 614 10 13

Adres: 163. SOKAK NO: 150 BAŞPINAR MAH.

ABDURRAHMAN GÜRSES ÖĞRENCİ YURDU

Tipi: ERKEK

Telefon: 0264-6149775

Adres: SAKARYA BULVARI NO:215/1 AKOVA MAHALLESİ

SAKARYA YURDU

Tipi: KIZ

Telefon: 0 264 346 07 41

Faks: 0 264 3460742

Adres: ÜNİVERSİTE CAD. 185. SOKAK NO:3 KEMALPAŞA MAH.SERDİVAN

SAKARYA ATATÜRK KIZ YURDU

Tipi: KIZ

Telefon: 02642111555-56-57

Faks: 0 264 2745651

Adres: ÇARK CADDESİ NO:205/A SERDİVAN

SAKARYA SERDİVAN ERKEK ÖĞRENCİ YURDU

Tipi: ERKEK

Telefon: 02646661070

Faks: 0 264 666 10 70

Adres: AKADEMİYOLU SOKAK NO:5-46 ESENTEPE MAHALLESİ-SERDİVAN

SAKARYA ÖZEL YURTLAR

Odabaş Erkek Öğrenci Yurdu

Erkek Öğrenci Yurdu

Adapazarı / Sakarya

Atlas Plus Erkek Öğrenci Yurdu

Erkek Öğrenci Yurdu

Serdivan / Sakarya

Nusret Erkek Öğrenci Yurdu

Erkek Öğrenci Yurdu

Adapazarı / Sakarya

Gökbayrak Erkek Öğrenci Yurdu

Erkek Öğrenci Yurdu

Geyve / Sakarya

Koç Erkek Öğrenci Yurdu

Erkek Öğrenci Yurdu

Geyve / Sakarya

UniGarden Sakarya Erkek Öğrenci Yurdu

Erkek Öğrenci Yurdu, Erkek Öğrenci Apartlar

Serdivan / Sakarya

Akın Erkek Öğrenci Yurdu

Erkek Öğrenci Yurdu

Pamukova / Sakarya

Yurt Ücreti ve/veya Güvence Bedeli Alınmayacak Öğrenciler

Yurt ücreti ve/veya güvence bedeli alınmayacak öğrenciler aşağıdaki şekilde belirtilmiştir;

1- Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayanlar.

2- Devlet koruması altında olan öğrenciler.

3- Anne ve babası vefat etmiş olanlar.

4- Şehit ve gazi çocukları.

5- 2330 sayılı Kanun kapsamında yazılı hallerde ölenlerin çocukları.

Bu öğrenciler okullarını normal öğrenim süresinde bitirmemişse 1 yıl daha aynı haklarla barınmaya devam ederler.

Yurt Ücreti Ne Zaman ve Nasıl Ödenecektir ?

1- Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir.

2- Yurt ücretleri en geç ayın son iş günü saat 16.00’ya kadar banka aracılığıyla ödenir.