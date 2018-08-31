Sakarya KYK ve özel yurtlar adresleri | Sakaryayurt fiyatları | Sakarya KYK ve özel erkek-kız yurdu
14 Ağustos’da üniversite tercihlerini yapan adaylar, ÖSYM tarafından açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarının ardından Kredi Yurtlar Kurumu ve Çanakkale'de bulunan özel yurtları araştırmaya başladı. Sakarya'da hangi ilçelerde Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları var? Muhammed Fatih Safitürk yurdu Arifiye/Sakarya,sakarya üniversitesi kyk yurdu, Sakarya Arif Nihat Asya yurdu, Sakarya KYK erkek yurdu, Sakarya KYK erkek yurdu, Sakarya KYK yurdu, Sakarya Abdurrahman Gürses öğrenci yurdu, Sakarka Atatürk kız yurdu, Sakarya Hendek öğrenci yurdu, Sakarya devlet yurt fiyatları31 Ağustos 2018 Cuma 17:26
14 Ağustos’da üniversite tercihlerini yapan adaylar, ÖSYM tarafından açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarının ardından Kredi Yurtlar Kurumu ve Çanakkale'de bulunan özel yurtları araştırmaya başladı. Sakarya'da hangi ilçelerde Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları var? Muhammed Fatih Safitürk yurdu Arifiye/Sakarya,sakarya üniversitesi kyk yurdu, Sakarya Arif Nihat Asya yurdu, Sakarya KYK erkek yurdu, Sakarya KYK erkek yurdu, Sakarya KYK yurdu, Sakarya Abdurrahman Gürses öğrenci yurdu, Sakarka Atatürk kız yurdu, Sakarya Hendek öğrenci yurdu, Sakarya devlet yurt fiyatları
SAKARYA KYK YURTLARI
HENDEK YURDU
Tipi: KIZ
Telefon: 0 264 614 53 43
Faks: 0264 614 10 13
Adres: 163. SOKAK NO: 150 BAŞPINAR MAH.
ABDURRAHMAN GÜRSES ÖĞRENCİ YURDU
Tipi: ERKEK
Telefon: 0264-6149775
Adres: SAKARYA BULVARI NO:215/1 AKOVA MAHALLESİ
SAKARYA YURDU
Tipi: KIZ
Telefon: 0 264 346 07 41
Faks: 0 264 3460742
Adres: ÜNİVERSİTE CAD. 185. SOKAK NO:3 KEMALPAŞA MAH.SERDİVAN
SAKARYA ATATÜRK KIZ YURDU
Tipi: KIZ
Telefon: 02642111555-56-57
Faks: 0 264 2745651
Adres: ÇARK CADDESİ NO:205/A SERDİVAN
SAKARYA SERDİVAN ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Tipi: ERKEK
Telefon: 02646661070
Faks: 0 264 666 10 70
Adres: AKADEMİYOLU SOKAK NO:5-46 ESENTEPE MAHALLESİ-SERDİVAN
SAKARYA ÖZEL YURTLAR
Odabaş Erkek Öğrenci Yurdu
Erkek Öğrenci Yurdu
Adapazarı / Sakarya
Atlas Plus Erkek Öğrenci Yurdu
Erkek Öğrenci Yurdu
Serdivan / Sakarya
Nusret Erkek Öğrenci Yurdu
Erkek Öğrenci Yurdu
Adapazarı / Sakarya
Gökbayrak Erkek Öğrenci Yurdu
Erkek Öğrenci Yurdu
Geyve / Sakarya
Koç Erkek Öğrenci Yurdu
Erkek Öğrenci Yurdu
Geyve / Sakarya
UniGarden Sakarya Erkek Öğrenci Yurdu
Erkek Öğrenci Yurdu, Erkek Öğrenci Apartlar
Serdivan / Sakarya
Akın Erkek Öğrenci Yurdu
Erkek Öğrenci Yurdu
Pamukova / Sakarya
Yurt Ücreti ve/veya Güvence Bedeli Alınmayacak Öğrenciler
Yurt ücreti ve/veya güvence bedeli alınmayacak öğrenciler aşağıdaki şekilde belirtilmiştir;
1- Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayanlar.
2- Devlet koruması altında olan öğrenciler.
3- Anne ve babası vefat etmiş olanlar.
4- Şehit ve gazi çocukları.
5- 2330 sayılı Kanun kapsamında yazılı hallerde ölenlerin çocukları.
Bu öğrenciler okullarını normal öğrenim süresinde bitirmemişse 1 yıl daha aynı haklarla barınmaya devam ederler.
Yurt Ücreti Ne Zaman ve Nasıl Ödenecektir ?
1- Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir.
2- Yurt ücretleri en geç ayın son iş günü saat 16.00’ya kadar banka aracılığıyla ödenir.