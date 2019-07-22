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Sakarya Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği Başkanı Demiray’dan sel açıklaması

Sakarya Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği Başkanı İrfan Demiray, yaşanan sel sonrasında meydana gelen zararla ilgili açıklamalarda bulundu.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:49
Sakarya Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği Başkanı Demiray’dan sel açıklaması

Sakarya Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği Başkanı İrfan Demiray, yaşanan sel sonrasında meydana gelen zararla ilgili açıklamalarda bulundu.


Sakarya’da aşırı yağış sonrasında meydana gelen su baskınları ve selden hayvanlar da etkilendi. Birçok büyükbaş, küçükbaş, kanatlı hayvan selden telef oldu. Sakarya Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği Başkanı İrfan Demiray, birlik yöneticileri ile birlikte düzenlediği basın toplantısında sel felaketinde meydana gelen zararla ilgili açıklamalarda bulundu. Demiray yaptığı açıklamada, “Zarara uğrayan üreticilerimiz için ne yapılması gerekiyorsa çalışmalarımızı yaptık. Devlet sel bölgesindeki yara büyük olduğu için mücadelesini sürdürüyor. Biz de birlik olarak ne yapabileceğimiz konusunda istişarelerde bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta tüm üretici arkadaşlarımızla bir toplantı yaparak bu bölgede en azından mevcut kümeslerin tekrar üretim yapabilecek hale getirmek istiyoruz. Belediyelerden ve devletten gerekli desteğin geleceğini düşünüyoruz. Bölgede yaşanan durum sözlerle anlatılacak gibi değil. Allah felaketi yaşayanlara yardım etsin.Bu kümeslerden bir kısmı selden etkilendi bir kısmında da elektrikten dolayı hayvanlar telef oldu. Üreticilerimizin maddi ve manevi büyük sıkıntıları var. Devletin ve bizlerin desteğine ihtiyaçları var” ifadelerini kullandı.


İrfan Demiray sözlerinin devamında, “Devlet desteği olmazsa oradaki kümeslere en az 3-4 ay üretim yapılamaz. Bu da orada felaketi yaşayan üreticilerimiz adına sıkıntılı bir durum. İnsanlar buradan ekmek yiyorlar yalnız bırakılmamalıdır. 500-600 bine yakın zayiatımız var. Pis bir koku da meydana geliyor. Kısa süre içinde harekete geçilmeli” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:49
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