Bu yıl 81 ilde tüm camilerde topluca teravih namazları kılınacak. 1 Nisan Cuma akşamı Sakarya’da teravih namazı kılmak için camilere gidecek olanlar namaz vakitlerini araştırmaya başladı.

Sakarya ilk teravih saat kaçta? Sakarya teravih vakitleri yatsı namazı vakitleri

Türkiye'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında teravihler son iki sene cami ve mescitlerde kılınamadı. Yeni tedbirlerin açıklanmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, beş vakit namazlarında olduğu gibi teravihlerin de normal saf düzeninde camilerde cemaatle eda edileceğini söyledi. Böylece cami ve mescitler, yarın yeniden teravihte cemaatle buluşacak. Ramazanda bütün irşad faaliyetlerinin yüz yüze yapılacağı camilerde, Diyanet İşleri Başkanlığınca alınan temizlik ve maske kullanımı tedbirleri uygulanmaya devam edilecek.

Sakarya'da ilk teravih 1 Nisan Cuma akşamı 20.50'de kılınacak.

Sakarya ramazan ayının 2.günü teravih saat kaçta?

Sakarya'da 2 Nisan Cumartesi günü teravih 20.52'de kılınacak.

Sakarya ramazan ayının 3.günü teravih saat kaçta?

Sakarya'da 3 Nisan Pazar günü teravih 20.53'de kılınacak.

Sakarya ramazan ayının 4.günü teravih saat kaçta?

Sakarya'da 4 Nisan Pazartesi günü teravih 20.54'de kılınacak.

Sakarya ramazan ayının 5.günü teravih saat kaçta?

Sakarya'da 5 Nisan Salı günü teravih 20.56'de kılınacak.

Sakarya ramazan ayının 6.günü teravih saat kaçta?

Sakarya'da 6 Nisan Çarşamba günü teravih 20.57'de kılınacak.

Sakarya ramazan ayının 7.günü teravih saat kaçta?

Sakarya'da 7 Nisan Perşembe günü teravih 20.58'de kılınacak.

Sakarya ramazan ayının 8.günü teravih saat kaçta?

Sakarya'da 8 Nisan Cuma günü teravih 20.59'de kılınacak.

Sakarya ramazan ayının 9.günü teravih saat kaçta?

Sakarya'da 9 Nisan Cumartesi günü teravih 21.01'de kılınacak.

Sakarya ramazan ayının 10.günü teravih saat kaçta?

Sakarya'da 10 Nisan Pazar günü teravih 21.02'de kılınacak.